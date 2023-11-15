Украденный с автоплаца в Шкиротаве BMW найден

Представитель Autoselect рассказал Sadursme.lv, что получил информацию о том, что украденный BMW может находиться в конце улицы Гранита со стороны Сауриеши. В упомянутой локации автомобиль был обнаружен на отдаленной улице. Кроме того, транспортному средству не было нанесено никаких повреждений.

Как уже сообщалось, в понедельник, 13 ноября, в Риге на ул. Гранита угнали автомобиль.

Sadursme.lv выяснил у представителей автоплаца, что кража произошла во время тестовой поездки. Вор уехал на машине в тот момент, когда происходила сортировка документов. Правда, как отметил представитель автоплаца, никуда далеко угнать автомобиль не удалось бы, так как ключи от машины остались у него, а не у вора. По словам представителя автоплаца, топлива в машине хватило бы всего на 60 километров.

Госполиция установила личность предполагаемого виновного мужчины, был начат уголовный процесс, и сейчас продолжается активная работа.