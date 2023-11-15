СМИ: Изнасилованная в Уганде латышка, возможно, попросила отозвать обвинение

В начале этого года сообщалось об уроженке Латвии, подавшей в полицию Уганды заявление, что ее изнасиловал местный пастор Джозеф Коллинз Твахирва. Как сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на угандийское издание The Observer, теперь женщина отозвала свое заявление.
The Observer связалось с местными властями и выяснило, что латышка 18 июля 2023 года написала заявление об отзыве обвинения.
В письме, требующем снять обвинение, женщина упоминает "прощение".
"Я смиренно подаю заявление о прекращении вышеуказанного дела после того, как от всего сердца простила господина Джозефа Коллинза Твахирву", - говорится в письме о прекращении дела, направленном в следственный отдел.
"Я надеюсь, что с сегодняшнего дня и в дальнейшем он будет жить свободно, так как у меня нет других обвинений в связи с вышеупомянутым делом", - продолжила в письме уроженка Латвии.
Судя по штампу на бланке отзыва Управления уголовного розыска, такое же письмо было получено и 28 августа.
The Observer связался с заместителем пресс-секретаря следственного управления Ирен Накимбугве и выяснил, что правоохранительные органы получили письмо о прекращении дела, которое было доставлено в суд неизвестным лицом.
Она отметила, что не удалось выяснить, действительно ли письмо написала пострадавшая.
Накимбугве добавила, что они попросили человека, доставившего письмо, передать пострадавшей, что ей самой нужно прийти в следственное управление, чтобы уточнить причины прекращения дела.
Однако пострадавшая так и не пришла к стражам порядка, в данный момент ее местонахождение неизвестно.
"Нам не удалось связаться ни с лицом, отправившим письмо, ни с самой пострадавшей.
Если она действительно планировала отозвать дело, ей нужно было прийти и обратиться к нам на месте, так как мы очень интересуемся ее делом.
Во время рассмотрения дела она явилась лично, встречалась со следователями и рассказывала о пережитом.
Следователи убедились, что пастор задержан и дело расследуется. Теперь же мы из неоткуда получили письмо, что она больше не заинтересована в расследовании этого дела", - сказала представитель стражей порядка.
Поскольку следователям не удалось проверить подлинность письма Анды, что потенциально могло бы привести к прекращению дела, государство все равно продолжит расследование и, возможно, привлечет пастора к ответственности за предполагаемое преступление.
Говоря об этом деле, пастор Твахирва, юрист по профессии, назвал происходящее "охотой на ведьм", и он не понимает, почему расследование дела по-прежнему продолжается, если подавшая заявление потеряла интерес к рассмотрению дела.
"Против меня развернули "охоту на ведьм", и в последняя за последний год мне намеренно отказывали в правосудии в моей собственной стране.
Я много страдал, однако люди по-прежнему полагаются на меня", - сказал Твахирва, добавив, что он был первым кто подал заявление о кибердомогательствах в отношении латышки, однако никаких действий предпринято не было.
В сентябре этого года Твахирва получил престижную гуманитарную награду за то, что является самым молодым проповедником вдохновляющего евангелия в Уганде, сообщает Uganda's Monitor.
Гуманитарная премия ежегодно вручается выдающимся личностям молодежными организациями Уганды и Африки.
Твахирва получил награду через несколько месяцев после освобождения из-под стражи.
Получив награду, пастор сказал журналистам: "Видите силу Божью, если вы невиновны, Бог всегда будет бороться за вас. Даже женщина, над которой издевались мои ненавистники, недавно отказалась от обвинений. Мне позвонили из полиции и сказали, что женщина отказалась от обвинения после того, как заявила, что была использована".
Напомним, что 36-летняя гражданка Латвии, идентифицированная как Анда, обвинила священнослужителя Твахирву в изнасиловании в конце прошлого года.
Как женщина рассказала изданию Daily Monitor, она зарезервировала себе квартиру в столице Уганды Кампале при помощи системы Airbnb.
Ее удивило, что, когда она прибыла в аэропорт, священнослужитель отправил своих помощников доставить ее в какой-то другой дом.
После прибытия в этот дом Твахирва зашел в номер, повалил ее на кровать и изнасиловал, рассказала изданию туристка из Латвии.
Полицейские сначала не отреагировали на произошедшее.
Полицейские также сказали туристке, что никакой помощи она от них не получит.
Позднее представитель полиции по связям с прессой Клэр Набак признала, что стражи порядка действовали непрофессионально, они отстранены от работы и задержаны.
После того, как информация об этом случае распространилась и в адрес пострадавшей прозвучали угрозы расправы, ее доставили в безопасное место, добавила представитель полиции.
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