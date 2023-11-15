СМИ: Изнасилованная в Уганде латышка, возможно, попросила отозвать обвинение

В сентябре этого года Твахирва получил престижную гуманитарную награду за то, что является самым молодым проповедником вдохновляющего евангелия в Уганде, сообщает Uganda's Monitor.

Гуманитарная премия ежегодно вручается выдающимся личностям молодежными организациями Уганды и Африки.

Твахирва получил награду через несколько месяцев после освобождения из-под стражи.

Получив награду, пастор сказал журналистам: "Видите силу Божью, если вы невиновны, Бог всегда будет бороться за вас. Даже женщина, над которой издевались мои ненавистники, недавно отказалась от обвинений. Мне позвонили из полиции и сказали, что женщина отказалась от обвинения после того, как заявила, что была использована".

Напомним, что 36-летняя гражданка Латвии, идентифицированная как Анда, обвинила священнослужителя Твахирву в изнасиловании в конце прошлого года.

Как женщина рассказала изданию Daily Monitor, она зарезервировала себе квартиру в столице Уганды Кампале при помощи системы Airbnb.

Ее удивило, что, когда она прибыла в аэропорт, священнослужитель отправил своих помощников доставить ее в какой-то другой дом.

После прибытия в этот дом Твахирва зашел в номер, повалил ее на кровать и изнасиловал, рассказала изданию туристка из Латвии.

Полицейские сначала не отреагировали на произошедшее.

Полицейские также сказали туристке, что никакой помощи она от них не получит.

Позднее представитель полиции по связям с прессой Клэр Набак признала, что стражи порядка действовали непрофессионально, они отстранены от работы и задержаны.

После того, как информация об этом случае распространилась и в адрес пострадавшей прозвучали угрозы расправы, ее доставили в безопасное место, добавила представитель полиции.