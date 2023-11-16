Фото ⟩ В Тарту произошло тяжелое ДТП: автомобиль взмыл в воздух и врезался в торговый центр

Поздно вечером в среду, 15 ноября, в центре Тарту произошло серьезное ДТП: водитель на большой скорости потерял контроль над автомобилем на перекрестке и влетел в витрину ТЦ Tasku. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает Rus.Postimees.