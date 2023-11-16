Летом в Ригу приедет группа "Би-2"

Вместе с новыми песнями группа исполнит и хиты разных периодов, такие как "Молитва", "Скользкие улицы", "Моя любовь", "Варвара", "Мой рок-н-ролл", "Серебро", "Полковнику никто не пишет" и другие песни, которые зрители обычно поют на концертах хором.

Давший название туру новый альбом "Би-2" "Аллилуйя" стал порталом между двумя мирами - эпохой пандемии и переломным для всего человечества 2022 годом. "Аллилуйя" - это 10 треков, в которых наряду с ощущением скорби и страхом неизвестности невозможно не проникнуться стремлением музыкантов сохранить верность своим идеалам. Любовь. Достоинство. Свобода. То, что держит на плаву в турбулентном мире, оказавшемся на самом краю катастрофы.

"Мы будем жить с тобой, мы не сломаемся", - гласит строчка из финального трека альбома "Аллилуйя" - "Личное пространство", полного любви и светлой надежды.

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