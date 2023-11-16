"Сбежал в гидрокостюме": экс-депутат Рижской думы Панкратов дал интервью в России

В интервью Панкратов заявил, что сбежал, спасаясь от "политически мотивированного преследования в Латвии". Он переплыл границу с Россией в гидрокостюме.

"Первая мысль, когда переплыл: я дома. Мне, конечно, показалось, что тут даже воздух другой. Это, конечно, вещь из мира фантастики. Но это ощущение не забыть - запах камышей, этого берега, вид этого неба", - рассказал экс-депутат Рижской думы.

Кроме того, по заявлению Панкратова, он в день исчезновения "по-настоящему поссорился с женой", чтобы даже она не знала о его планах.

Напомним, во вторник, 26 сентября, Государственная полиция распространила заявление о том, что разыскивается пропавший Руслан Панкратов 1969 года рождения, который 23 сентября этого года ушел из своего дома в Риге и до настоящего времени не вернулся.

Панкратову было предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, а также в нарушении санкций ЕС, сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, летом прошлого года обвиняемый с целью разделения общества по национальному признаку на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной пропаганды РФ, размещал необоснованные заявления о положении русских в Латвии, публично распространяя информацию, которая провоцировала ненависть и недоверие к украинцам и беженцам из Украины.

Кроме того, обвиняемый предоставил экономические ресурсы лицу, против которого введены санкции ЕС за подрыв территориального единства, суверенитета и независимости Украины.

9 ноября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Панкратов сбежал в Россию.

Адвокат Имма Янсоне, которая защищала Панкратова в латвийском суде, сообщила агентству LETA, что на данный момент у нее нет официальной информации о его местонахождении.