Пропал экс-депутат Рижской думы Панкратов, которого обвиняют в разжигании ненависти

Рижский городской суд планировал рассмотреть дело Панкратова во вторник, 26 сентября, однако бывший депутат в заседании не участвовал. Сейчас дело отложено до 10 октября, сообщила адвокат Панкратова Имма Янсоне.

Как и близкие Панкратова, адвокат не располагает информацией о местонахождении клиента. Бывший депутат покинул место жительства в четверг, 21 сентября, и с тех пор его никто не видел. Жена обратилась в полицию в понедельник, 25 сентября.

Адвокату не удалось связаться с клиентом по телефону. Панкратов также не отвечает на сообщения адвоката в приложениях для общения.

У Панкратова также не было действительных документов, поскольку решением бывшего министра внутренних дел Мариса Кучинскиса, принятым несколько месяцев назад, бывшему депутату было запрещено покидать Латвию в течение года. Это решение было оспорено в суде, но безуспешно.

Панкратову предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, а также в нарушении санкций ЕС, сообщили в прокуратуре.