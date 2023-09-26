Пропал экс-депутат Рижской думы Панкратов, которого обвиняют в разжигании ненависти

Пропал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, которого обвиняют в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти к украинцам.
Рижский городской суд планировал рассмотреть дело Панкратова во вторник, 26 сентября, однако бывший депутат в заседании не участвовал. Сейчас дело отложено до 10 октября, сообщила адвокат Панкратова Имма Янсоне.
Как и близкие Панкратова, адвокат не располагает информацией о местонахождении клиента. Бывший депутат покинул место жительства в четверг, 21 сентября, и с тех пор его никто не видел. Жена обратилась в полицию в понедельник, 25 сентября.
Адвокату не удалось связаться с клиентом по телефону. Панкратов также не отвечает на сообщения адвоката в приложениях для общения.
У Панкратова также не было действительных документов, поскольку решением бывшего министра внутренних дел Мариса Кучинскиса, принятым несколько месяцев назад, бывшему депутату было запрещено покидать Латвию в течение года. Это решение было оспорено в суде, но безуспешно.
Панкратову предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, а также в нарушении санкций ЕС, сообщили в прокуратуре.
Расследованием дела занималась Служба государственной безопасности (VDD). Уголовный процесс был начат 29 июля прошлого года, и в ходе расследования VDD установила, что бывший депутат тиражировал провоцирующие ненависть в отношении украинцев и беженцев из Украины высказывания на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной российской пропаганды.
Также в ходе расследования было установлено, что обвиняемый предоставил экономические ресурсы другому лицу, включенному в санкционный список.
Панкратов был задержан VDD прошлым летом, и 1 августа суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. Позже арест был заменен на залог в размере 5 тыс. евро, который Панкратов внес и 5 января был освобожден из-под стражи.
Телеканал ТV3 ранее сообщал, что 17 июля прошлого года Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. В сюжете, опубликованном на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", показано, как Панкратов принимает участие в конференции оккупационных властей по референдумам о "присоединении" к России.
Панкратов в 2009 году был избран депутатом Рижской думы от объединения партий "Центр согласия". В 2018 году он баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году - на выборах в Европарламент по списку Партии действия.
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