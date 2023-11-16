Третий срыв заседания Резекненской думы открывает путь к ее роспуску

Владимир Богданов, Игорь Сергеев, Алексей Грехов и Александр Барташевич заявили, что у них больничные, Ольга Строде и Кристина Кокоревич отсутствовали по другим причинам, а Александр Иришин не сообщил думе о причине своего отсутствия. Все они представляют партию "Вместе за Латвию".

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня, комментируя сегодняшнее несостоявшееся заседание Резекненской думы, заявила агентству LETA, что председатель мог его и не созывать или созвать в другое время, если он знал, что кворума не будет, учитывая, что четыре депутата находятся на больничном, двое имеют иные уважительные причины и один не заявил о причине отсутствия. "Тот факт, что четыре депутата находятся на больничном, является новой информацией и может указывать на то, что депутаты все еще обеспокоены проведением заседания думы", - сказала Берзиня.