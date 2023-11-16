В России начали блокировать автомобили, ввезенные по параллельному импорту

Новые автомобили, которые ремонтировались в несертифицированных сервисах, приходят в негодность.

"Такие жертвы приходят к нам все чаще", - рассказал представитель автосалона.

Проблема уже коснулась автомобилей BMW, Mercedes и Renault. По данным источника, при подключении диагностического оборудования на BMW X3 2023 года выпуска, официально не поставляемом в Россию, на панели управления загорелись сразу все контрольные лампы: низкое давление в шинах, разряженный аккумулятор и т. д.

"Автомобиль пришлось эвакуировать в официальный дилерский центр. Наше диагностическое оборудование показало, что автомобиль заблокирован, потому что он "считался" угнанным. Пришлось сбросить программное обеспечение автомобиля и перепроверить все параметры автомобиля альтернативным методом", - сказал источник.

Он добавил, что автомобиль был разблокирован только потому, что система еще не была перезагружена и в ней было установлено программное обеспечение сторонних производителей. Проблемы начались и у модели BMW X5 после рерусификации медиасистемы и панели управления.

После ухода из России иностранные автопроизводители начали отключать диагностическое оборудование и прекращать поддержку программного обеспечения в стране из-за войны в Украине и санкций. Кроме того, при подключении диагностического оборудования к автомобилю происходит обмен кодами. Если информация совпадает, то анализ машины запускается, если нет - блокируется.

Также владельцы многих автомобилей западного производства лишились возможности изготовить дубликат ключа и узнать историю обслуживания. Данная проблема коснулась моделей премиум-класса Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, а также популярных автомобилей среднего класса KIA и Škoda.