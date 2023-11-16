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Полиция ищет пропавшую несовершеннолетнюю девушку

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Пропавшая девушка
Пропавшая девушка Фото: Sintija Minčonoka

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Синтию, 2007 года рождения, которая в среду, 15 ноября, около 8:00 утра, покинула свое место жительства в Огресгальской волости и до сих пор не вернулась. 

Девушка имеет склонность к бродяжничеству.

Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, длинные черные волосы до лопаток. С правой стороны на лбу имеется родимое пятно. На правой руке между указательным и большим пальцами имеется шрам.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении девушки, позвонить по номеру телефона 110.

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