Зеленский: Россия готовит операцию по смене власти в Украине "Майдан-3"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg, что Россия готовит операцию по дезинформации украинского общества, чтобы вызвать раскол и посеять "хаос" в стране, что приведет к смещению действующей власти, пишет "Медуза".
По словам президента, данные украинской разведки также подтвердили союзники Украины. Bloomberg уточняет, что в стране этот план стал известен под названием "Майдан-3", поскольку российские власти считают переворотом многомесячные протесты, которые привели к отставке президента Виктора Януковича в 2014 году. "Майдан для них - это переворот, поэтому операция понятна", - добавил Зеленский.
Ранее о масштабной информационной атаке "Майдан-3" с целью дестабилизации Украины писало издание Online.ua со ссылкой на свои источники в украинских силовых структурах. По их данным, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на конец 2023 года.
Утверждается, что куратором операции якобы выступил руководитель политического блока Кремля Сергей Кириенко, а идеологом - бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!