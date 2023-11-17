Зеленский: Россия готовит операцию по смене власти в Украине "Майдан-3"

По словам президента, данные украинской разведки также подтвердили союзники Украины. Bloomberg уточняет, что в стране этот план стал известен под названием "Майдан-3", поскольку российские власти считают переворотом многомесячные протесты, которые привели к отставке президента Виктора Януковича в 2014 году. "Майдан для них - это переворот, поэтому операция понятна", - добавил Зеленский.