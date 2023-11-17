В России хотят запретить "общественное движение ЛГБТ" и объявить "экстремистской организацией"

"В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории РФ, в соответствии со статьей 1 Федерального закона"О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни", - сказано в заявлении Минюста.

Судебное разбирательство в Верховном суде России назначено на 30 ноября.

Напомним, что в России долгое время принимаются законы, ограничивающие свободу самовыражения ЛГБТК+ людей. Так, в 2013 году в России запретили "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних - хотя "пропагандировать" сексуальную ориентацию невозможно.

В 2022 году в России был принят закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии". Из-за принятия закона книжные магазины и библиотеки убрали с полок книги с ЛГБТ-персонажами.

В июне 2023 года в России начали штрафовать онлайн-кинотеатры за "пропаганду ЛГБТ" в опубликованных фильмах и сериалах.