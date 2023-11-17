4000 евро или восемь лет тюрьмы. В Литве задержали нелегальных перевозчиков мигрантов из Латвии

В среду вечером, по окончании смены, один из экипажей офицеров пограничного контрольно-пропускного пункта Варен, патрулируя дорогу, ведущую в Польшу, уже собирался вернуться на контрольно-пропускной пункт.

Однако они решили проверить автомобиль Volvo XC70 с латвийскими номерными знаками. За рулем находился 44-летний гражданин Латвии, а на пассажирском сиденье находился 35-летний латвиец.

С документами проблем не было. Однако, заглянув поглубже в машину, пограничники увидели знакомый картину с мигрантами.

Ни у одного из них не было документов, которые давали бы право на въезд и пребывание в Литве или Шенгенской зоне. В салоне и багажнике автомобиля помимо двух латышей путешествовали четверо граждан Ирана: 21-летняя женщина и мужчины 20, 26 и 29 лет. Они предъявили пограничникам личные документы соискателей убежища в Латвии.

Пограничники не дали водителю и его пассажирам продолжить путь.

Во время допроса водитель ехавшего в Польшу автомобиля признался пограничникам, что за перевозку каждого мигранта получил бы по 1000 евро.

Граждан Латвии, соблазнившихся легкими деньгами, пограничники задержали.