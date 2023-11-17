4000 евро или восемь лет тюрьмы. В Литве задержали нелегальных перевозчиков мигрантов из Латвии

В очередной раз пограничники контрольно-пропускного пункта в Калварии задержали перевозчиков нелегальных мигрантов из Латвии - водителя и его сопровождающего. Они везли из Латвии в автомобиле Volvo XC70 четырех иностранцев, которые просили убежища в Латвии, поэтому не могли оттуда выехать.
В среду вечером, по окончании смены, один из экипажей офицеров пограничного контрольно-пропускного пункта Варен, патрулируя дорогу, ведущую в Польшу, уже собирался вернуться на контрольно-пропускной пункт.
Однако они решили проверить автомобиль Volvo XC70 с латвийскими номерными знаками. За рулем находился 44-летний гражданин Латвии, а на пассажирском сиденье находился 35-летний латвиец.
С документами проблем не было. Однако, заглянув поглубже в машину, пограничники увидели знакомый картину с мигрантами.
Ни у одного из них не было документов, которые давали бы право на въезд и пребывание в Литве или Шенгенской зоне. В салоне и багажнике автомобиля помимо двух латышей путешествовали четверо граждан Ирана: 21-летняя женщина и мужчины 20, 26 и 29 лет. Они предъявили пограничникам личные документы соискателей убежища в Латвии.
Пограничники не дали водителю и его пассажирам продолжить путь.
Во время допроса водитель ехавшего в Польшу автомобиля признался пограничникам, что за перевозку каждого мигранта получил бы по 1000 евро.
Граждан Латвии, соблазнившихся легкими деньгами, пограничники задержали.
По факту незаконной перевозки людей через литовскую границу начато досудебное расследование, которое ведет прокурор 2-й уголовной прокуратуры Каунасской окружной прокуратуры. За такую преступную деятельность предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет.
Мигранты, нелегально направлявшиеся в Западную Европу, временно размещены в одном из зданий пограничной службы Литвы. Выяснилось, что после незаконного пересечения границы из Беларуси они попросили убежища в Латвии. Иностранцы не имеют права покидать страну, пока рассматриваются такие запросы.
В ближайшее время, как обычно в таких случаях, граждане Ирана будут переданы приграничным должностным лицам Латвии.
Вскоре станет ясно, какие досудебные средства будут определены для жителей Латвии.
Литовская погранохрана зафиксировала в этом году существенный рост нелегальной вторичной миграции из Латвии. С начала года по 8 ноября в Литве были задержаны 1100 нелегальных мигрантов, которые были доставлены или собственными силами покинули Латвию.
Для сравнение, за весь 2022 год было задержаны только 84 таких мигранта.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!