При хорошей погоде во время военного парада над Ригой пролетят 16 самолетов

При благоприятных погодных условиях в ходе военного парада, посвященного 105-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, над Ригой пролетят 16 самолетов Национальных вооруженных сил (НВС) и союзников, сообщили в Минобороны.
Военный парад пройдет на набережной 11 ноября в 13:30.
Парадом, в котором примут участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, будет командовать командующий Земессардзе полковник Каспар Пуданс, а принимать - верховный главнокомандующий НВС, президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.
В параде примут участие военнослужащие из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, которые несут службу в составе расширенного присутствия НАТО в Латвии.
В музыкальном сопровождении парада примут участие оркестр штаба Национальных вооруженных сил, оркестр Морских сил и оркестр Земессардзе. Пехотные подразделения в сопровождении военных оркестров продолжат шествие по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.
Парад завершится демонстрацией вооружения, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и ее союзников, а также Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.
18 ноября с 11:00 до 16:00 часов НВС приглашают посетить выставку военной техники и снаряжения латвийских и союзных войск в Рижском пассажирском порту, где также будет выставлена техника и снаряжение Государственной пограничной охраны.
Ранее сообщалось, что 18 ноября праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 105-я годовщина провозглашения Латвийской Республики.
Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.
Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".
В честь годовщины провозглашения Латвийской Республики сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия и концерты. В Риге состоится военный парад, торжественное заседание Сейма, а в 19:00 у памятника Свободы к народу Латвии обратится президент Эдгар Ринкевич, после чего состоится концерт "Голоса народа в песнях" и мультимедийное лазерное шоу.
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