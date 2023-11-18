Видео ⟩ Почему водители ездят медленнее в зоне контроля средней скорости?

Паул Тимротс, ведущий шоу Zebra, объясняет новую тенденцию в Латвии - медленную езду по прямым дорогам.
Все думают, что средняя скорость - это скорость, с которой средний латвиец на Volvo V70 пытается проехать по дороге.
Люди очень часто путаются и думают, что средняя скорость - это что-то другое. Как и в случае со стационарными камерами контроля скорости - увидев эти зоны контроля средней скорости, водители из соображений безопасности значительно снижают скорость.
В результате начинаются всевозможные опасные обгоны. И это очень опасно. Подробнее в сюжете программы Zebra!
Видео: Сюжет программы Zebra
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