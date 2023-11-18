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Видео ⟩ Почему водители ездят медленнее в зоне контроля средней скорости?

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Почему водители ездят медленнее в зоне контроля средней скорости?
Почему водители ездят медленнее в зоне контроля средней скорости? Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Паул Тимротс, ведущий шоу Zebra, объясняет новую тенденцию в Латвии - медленную езду по прямым дорогам.

Все думают, что средняя скорость - это скорость, с которой средний латвиец на Volvo V70 пытается проехать по дороге.

Люди очень часто путаются и думают, что средняя скорость - это что-то другое. Как и в случае со стационарными камерами контроля скорости - увидев эти зоны контроля средней скорости, водители из соображений безопасности значительно снижают скорость.

В результате начинаются всевозможные опасные обгоны. И это очень опасно. Подробнее в сюжете программы Zebra!

Видео: Сюжет программы Zebra

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