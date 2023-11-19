Свою повседневную жизнь дальнобойщики проводят за рулем, передвигаясь по дорогам разных стран, однако, они редко смотрят на подобные знаки, поскольку, чтобы не заблудиться, пользуются навигацией.

В описании дороги сказано, что она имеет десять двухуровневых развязок. Так что, теоретически, совершенно рассеянный водитель, желающий поехать в Москву, может десять раз свернуть с дороги и поехать в один из маленьких городков Латвии. Однако количество знаков выходит далеко за рамки одной лишь цифры десять.

Эксперт дорожного и автомобильного транспорта Тимротс категоричен – в это время войны, начатой ​​Россией, на столицу страны-агрессора не должно быть указателей, ведь символы, знаки и слова имеют огромное значение.

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