Проехав 60-километровый участок дороги от Тинужи до Кокнесе, программа Латвийского телевидения 4. studija насчитала 34 знака, на которых написано "Москва". Зачем так часто указывать, что где-то за многие сотни километров находится город, который в настоящее время недружелюбен к Латвийскому государству?
Видео ⟩ Почему на небольшом участке дороги 34 раза напоминают, как далеко до Москвы?
Свою повседневную жизнь дальнобойщики проводят за рулем, передвигаясь по дорогам разных стран, однако, они редко смотрят на подобные знаки, поскольку, чтобы не заблудиться, пользуются навигацией.
В описании дороги сказано, что она имеет десять двухуровневых развязок. Так что, теоретически, совершенно рассеянный водитель, желающий поехать в Москву, может десять раз свернуть с дороги и поехать в один из маленьких городков Латвии. Однако количество знаков выходит далеко за рамки одной лишь цифры десять.
Эксперт дорожного и автомобильного транспорта Тимротс категоричен – в это время войны, начатой Россией, на столицу страны-агрессора не должно быть указателей, ведь символы, знаки и слова имеют огромное значение.
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