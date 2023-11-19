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Видео ⟩ Почему на небольшом участке дороги 34 раза напоминают, как далеко до Москвы?

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Проехав 60-километровый участок дороги от Тинужи до Кокнесе, программа Латвийского телевидения 4. studija насчитала 34 знака, на которых написано "Москва". Зачем так часто указывать, что где-то за многие сотни километров находится город, который в настоящее время недружелюбен к Латвийскому государству?

Свою повседневную жизнь дальнобойщики проводят за рулем, передвигаясь по дорогам разных стран, однако, они редко смотрят на подобные знаки, поскольку, чтобы не заблудиться, пользуются навигацией.

В описании дороги сказано, что она имеет десять двухуровневых развязок. Так что, теоретически, совершенно рассеянный водитель, желающий поехать в Москву, может десять раз свернуть с дороги и поехать в один из маленьких городков Латвии. Однако количество знаков выходит далеко за рамки одной лишь цифры десять.

Эксперт дорожного и автомобильного транспорта Тимротс категоричен – в это время войны, начатой ​​Россией, на столицу страны-агрессора не должно быть указателей, ведь символы, знаки и слова имеют огромное значение.

Подробнее в сюжете 4. studija

Видео: Сюжет программы 4. studija

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