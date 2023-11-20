Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: переход Марса - очень важный день силы!

Рак

Ракам в период с 20 по 26 ноября удастся стать лучше. Нужно заниматься получением знаний, а также работать над собой в плане характера и поведения. Например, можно перестать думать о мести плохим людям. Недаром говорят, что если хочется отомстить врагу, то не нужно быть на него похожим. В этих словах есть истина, ведь плохое притягивает плохое, а к хорошему тянется все хорошее. Эта неделя станет тому главным подтверждением.

Лев

Львы могут смело действовать по наитию, поскольку на этой неделе их интуиция будет в разы сильнее, чем ранее. Она поможет им выйти непобежденными из сложных жизненных ситуаций. К чему сейчас точно стоит стремиться, так это к гармонии с собой. Необходимо четко осознавать, что и как нужно делать, как нужно вести себя в той или иной компании людей и чего стоит желать, а от каких целей лучше пока отказаться.

Дева