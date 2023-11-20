Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: переход Марса - очень важный день силы!

Что касается ночных светил, то на этой неделе всех ждет очень важный день силы - переход Марса в знак Стрельца, сообщают астрологи DailyHoro. Это крайне позитивно скажется на настроении, удаче, энергетике. Жизнь заиграет новыми красками перед концом этого года, а также появятся силы и мотивация для самых разных дел.
Овен
Несмотря на общую положительную картину ночного неба, Овнам нужно постараться ничего не терять в этот период, ведь потерянное может уже никогда не вернуться. Речь идет не о материальных вещах, а о дружбе, любви, доверии. Нужно хранить все это как зеницу ока. Не исключено, что представители данного знака найдут новых друзей, новых товарищей и даже наставников.
Телец
Тельцам, которые устали от бесконечных проблем, необходимо помнить, что за темной ночью всегда следует яркий рассвет. На этой неделе могут появиться первые лучики света - приятные новости, добрые люди, прибыль в бизнесе и так далее. Все, что необходимо делать - это быть предельно внимательными, чтобы не пропустить это. Тельцам стоит направить вектор мыслей в положительное русло. Хватит унывать и думать о плохом.
Близнецы
Первое, о чем стоит помнить всем Близнецам без исключения - интуиция. Важно прислушиваться к внутреннему голосу. Если хочется сделать свою жизнь лучше, придется принимать взвешенные решения. Лучший способ избежать проблем в общении с людьми - урегулирование разногласий. Нужно научиться договариваться, а не разжигать дальше из искры пожар.
Рак
Ракам в период с 20 по 26 ноября удастся стать лучше. Нужно заниматься получением знаний, а также работать над собой в плане характера и поведения. Например, можно перестать думать о мести плохим людям. Недаром говорят, что если хочется отомстить врагу, то не нужно быть на него похожим. В этих словах есть истина, ведь плохое притягивает плохое, а к хорошему тянется все хорошее. Эта неделя станет тому главным подтверждением.
Лев
Львы могут смело действовать по наитию, поскольку на этой неделе их интуиция будет в разы сильнее, чем ранее. Она поможет им выйти непобежденными из сложных жизненных ситуаций. К чему сейчас точно стоит стремиться, так это к гармонии с собой. Необходимо четко осознавать, что и как нужно делать, как нужно вести себя в той или иной компании людей и чего стоит желать, а от каких целей лучше пока отказаться.
Дева
У Дев ожидается много интересного и важного в сфере любви. Если рассматривать данную жизненную сферу как сложную шахматную партию, то у Дев сейчас могут появиться новые фигуры на игровом поле. Проблема лишь в том, что разглядеть их наличие может оказаться не самой простой задачей. В этом Девам поможет умение слушать свое сердце и понимание того факта, что любые приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого.
Весы
Весов ожидается весьма плодотворный период в сфере работы и бизнеса. Им стоит переосмыслить происходящее вокруг и сосредоточиться на том, что является самым важным на данный момент. Это прекрасное время для преображения внешности, путешествий, поисков новой любви, друзей. Грандиозные планы могут очень быстро воплотиться в жизнь. Чтобы это случилось, важно продолжать идти вперед, даже если покажется, что на горизонте маячат трудности.
Скорпион
Все возможные трудности и неурядицы данного периода Скорпионам стоит воспринимать как возможность стать лучше. Более того, львиная доля всех неурядиц будет просто мелочью. Скорпионам свойственно преувеличивать, но на этой неделе лучше отказаться от подобной привычки. Еще период с 20 по 26 ноября прекрасно подходит для урегулирования разногласий дома и на работе. Найти общий язык с людьми станет проще.
Стрелец
У Стрельцов в жизни возможно появление событий, которые могут оставить после себя не самое приятное послевкусие. Тем не менее астрологи считают, что таким образом судьба и звезды с планетами могут вести Стрельцов к чему-то хорошему. Короче говоря, не стоит расстраиваться, если в жизни появятся новые проблемы, из-за которых придется свернуть на иной путь. Это точно к лучшему.
Козерог
Козерогов довольно часто могут посещать вещие сновидения. Это объясняется сильным Меркурием, который мощно воздействует на психику и внутренний мир людей данного знака. Если ранее все было спокойно, то безмятежность будет нарушена, но возможен и абсолютно противоположный сценарий, когда хаос превратится в полный штиль. Произойти это может в любой из дней этой недели.
Водолей
Водолеи при желании могут поставить на тихий ход рабочие дела. Ничего плохого в этом нет, ведь порой важно отдыхать и расслабляться. Всем, кто полон сил и энергии, можно уйти с головой в дела и работу, в том числе и в работу по дому. На этой неделе полезно заниматься ремонтом, строительством, делать генеральную уборку. В конфликтах лучше выполнять роль миротворцев - делать все возможное, чтобы ссоры не обострялись.
Рыбы
Рыбам сейчас лучше не отклоняться от стандартного распорядка дня, ведь они крайне продуктивны - как в интеллектуальном, так и в физическом плане. Лень и чрезмерный эгоизм могут очернить их репутацию и стать причиной недовольства со стороны окружающих. Любые попытки сделать что-то на благо семьи и рабочего коллектива выльются в большую удачу - если не сейчас, то в обозримом будущем уж точно.
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