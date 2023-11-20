Исчезновение Анны Янсоне: муж женщины опубликовал фото поисков при помощи дрона

Юрис сообщил, что фотографии доступны по ссылке.

Draugi, ja kādam ir interese uzmanīgi paskatīt jaunus drona foto, tagad ir sabildēts arī karjers.https://t.co/VSG9ADLy1c — Džuris (@TontonsB) November 19, 2023

В связи с исчезновением Анны Янсоне, 1989 года рождения, Госполиция призывает жителей, которые едут в лесной массив Валгундской волости Елгавского края, в округе Кемерского болота (около шоссе P101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе), обратить внимание, не находятся ли там литровые бутылки белого цвета от антифриза.

Галерея: Поиски Анны Янсоне

Установлено, что такую ​​бутылку Анна Янсоне купила перед своим исчезновением и не исключено, что она была у нее при себе.

Видео: Поиски Анны Янсоне

В случае обнаружения таких бутылок в указанном месте полиция призывает позвонить по номеру 670 867 85 или 110 и отправить фотографии с координатами на электронную почту: meklesana@riga.vp.gov.lv.

Муж Анны Юрис в соцсети X призвал сообщать и в том случае, если бутылки от антифриза были замечены и раньше, не только в окрестностях Кемерского болота.

Видео: Поиски Анны Янсоне