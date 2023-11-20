Исчезновение Анны Янсоне: муж женщины опубликовал фото поисков при помощи дрона

Поиски пропавшей Анны Янсоне продолжаются. Ее муж Юрис Эвертовскис в социальной сети Х (бывший Twitter) поделился сделанными с помощью беспилотника фотографиями с поисков женщины.
Юрис сообщил, что фотографии доступны по ссылке.
Draugi, ja kādam ir interese uzmanīgi paskatīt jaunus drona foto, tagad ir sabildēts arī karjers.https://t.co/VSG9ADLy1c— Džuris (@TontonsB) November 19, 2023
В связи с исчезновением Анны Янсоне, 1989 года рождения, Госполиция призывает жителей, которые едут в лесной массив Валгундской волости Елгавского края, в округе Кемерского болота (около шоссе P101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе), обратить внимание, не находятся ли там литровые бутылки белого цвета от антифриза.
Галерея: Поиски Анны Янсоне
Установлено, что такую бутылку Анна Янсоне купила перед своим исчезновением и не исключено, что она была у нее при себе.
Видео: Поиски Анны Янсоне
В случае обнаружения таких бутылок в указанном месте полиция призывает позвонить по номеру 670 867 85 или 110 и отправить фотографии с координатами на электронную почту: meklesana@riga.vp.gov.lv.
Муж Анны Юрис в соцсети X призвал сообщать и в том случае, если бутылки от антифриза были замечены и раньше, не только в окрестностях Кемерского болота.
Видео: Поиски Анны Янсоне
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