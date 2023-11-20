Фоторадары за 3 года могут "выписать" штрафов на 20 млн евро

По оценкам Министерства внутренних дел (МВД), доходы от штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные фоторадарами, в ближайшие три года составят около 20 млн евро.
В 2024 году планируется собрать таким образом 8,94 млн евро, в 2025 году - 8,1 млн евро, а в 2026 году и далее предполагается значительное снижение доходов - 3,3 млн евро в год.
Предыдущие планы предусматривали собрать 7,8 млн евро в 2024 году, 7 млн евро в 2025 году и 2,2 млн евро в 2026 году.
За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали три человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Составлено 554 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 250 - за превышение скорости и три - за агрессивное вождение.
Задержано 14 пьяных водителей, десять из которых понесут уголовную ответственность.
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