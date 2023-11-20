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Видео ⟩ "Марш усов" в Риге напомнил мужчинам о необходимости проверить свое здоровье

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Сегодня "Марш усов", цель которого побудить мужчин больше внимания уделять своему здоровью, собрал около 35 человек.

В шествии приняли участие как отдельные люди, так и несколько семей. Собравшиеся начали и завершили шествие у памятника Свободы.

В этом году упор месяца здоровье мужчин ставится на необходимость медицинских проверок, призвав мужчин пойти хотя бы на одно освидетельствование здоровья в течение следующего года.

Ежегодно в ноябре поднимается вопрос о здоровье предстательной железы, о необходимых проверках, мужчин приглашают посетить своего уролога, сдать анализы крови в лабораторию и следить за показателями специфического антигена предстательной железы.

На мужской оздоровительной платформе Vīru tests разработаны часы здоровья, где каждый мужчина, введя свой возраст, увидит необходимые проверки здоровья в соответствии с возрастом.

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