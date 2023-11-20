Видео ⟩ "Марш усов" в Риге напомнил мужчинам о необходимости проверить свое здоровье

Сегодня "Марш усов", цель которого побудить мужчин больше внимания уделять своему здоровью, собрал около 35 человек.
В шествии приняли участие как отдельные люди, так и несколько семей. Собравшиеся начали и завершили шествие у памятника Свободы.
В этом году упор месяца здоровье мужчин ставится на необходимость медицинских проверок, призвав мужчин пойти хотя бы на одно освидетельствование здоровья в течение следующего года.
Rīgā «Ūsu gājienā» vīriešiem atgādina par nepieciešamību pārbaudīt savu veselību.https://t.co/X09w2VqyTi pic.twitter.com/mC2gaQzRyp— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 20, 2023
Ежегодно в ноябре поднимается вопрос о здоровье предстательной железы, о необходимых проверках, мужчин приглашают посетить своего уролога, сдать анализы крови в лабораторию и следить за показателями специфического антигена предстательной железы.
На мужской оздоровительной платформе Vīru tests разработаны часы здоровья, где каждый мужчина, введя свой возраст, увидит необходимые проверки здоровья в соответствии с возрастом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!