Создан детский анимационный фильм: "Сунс Фунс и наша Латвия"

Это рассказ о маленькой, но уникальной стране на побережье Балтийского моря, о ее создании, неповторимости, истории, символах и традициях. Сунс Фунс помогает детям понять, что значит быть героем, а также рассказывает, почему у Латвии два дня рождения.

Анимационные фильмы были созданы с намерением продолжить идею Иманта Зиедониса говорить с детьми на понятном для них языке, чтобы рассказать о Латвии, ее уникальности и ценностях, о которых должен знать каждый житель Латвии - и маленький, и взрослый. Фильмы интересны и латышской диаспоре, а также служат хорошей визитной карточкой для знакомства детей за рубежом с другими странами. Доступны также английские субтитры.