Создан детский анимационный фильм: "Сунс Фунс и наша Латвия"

Музей Зиедониса во время латвийской праздничной недели выпустил вторую серию анимационного фильма "Сунс Фунс и наша Латвия".
Это рассказ о маленькой, но уникальной стране на побережье Балтийского моря, о ее создании, неповторимости, истории, символах и традициях. Сунс Фунс помогает детям понять, что значит быть героем, а также рассказывает, почему у Латвии два дня рождения.
Анимационные фильмы были созданы с намерением продолжить идею Иманта Зиедониса говорить с детьми на понятном для них языке, чтобы рассказать о Латвии, ее уникальности и ценностях, о которых должен знать каждый житель Латвии - и маленький, и взрослый. Фильмы интересны и латышской диаспоре, а также служат хорошей визитной карточкой для знакомства детей за рубежом с другими странами. Доступны также английские субтитры.
"Нам очень приятно, что в это самое патриотичное время года мы обращаемся к дошкольникам со специально созданным для них содержанием, которое в доступной форме поможет им понять основные остановки на пути истории Латвии. Для нас было важно пробудить любовь к нашей земле, Латвии, а также подчеркнуть идею мужества и героизма, которая является основой существования каждой страны, о чем свидетельствует происходящее сегодня в мире", - говорит Рута Шмите, директор Музея Зиедониса.
Как и первая серия о Сунсе Фунсе и Риге, где рассказывалось об одной из ценностей латвийского культурного канона - силуэте Риги, вторая серия также дополнена методическим материалом, разработанным совместно Музеем Зиедониса и образовательной инициативой "Класс Зиедониса". Это различные задания, которые могут использовать воспитатели в детских садах по всей Латвии и родители дома для работы с детьми. И фильм, и творческие задания доступны бесплатно благодаря финансовой поддержке Рижской думы.
Также до конца ноября этого года детей приглашают принять участие в конкурсе, изобразив очередные приключения Сунса Фунса в рисунках и отправив их по почте в фонд Viegli по адресу: улица Спорта, 2, или в электронном виде на э-почту info@ziedonamuzejs.lv.
Музей Зиедониса снимает фильмы о Сунсе Фунсе совместно со студией дизайна Overpriced, детской писательницей Агнесе Ванагой, режиссерами фильма Айгаром Мамисом и Янисом Холштейнсом-Упманисом, аниматором Зигфридом Никлавичем, актерами озвучивания Анце Страздой и Эрнестом Эйхманисом, музыкальное оформление создал Ренарс Кауперс.
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