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Россия задумалась о требовании компенсации за подрыв Nord Stream

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
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Последствия подрыва Nord Stream
Последствия подрыва Nord Stream Фото: SIPA/Scanpix

Москва допускает возможность требования компенсации за уничтожение газопровода Nord Stream, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и руководителя департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.

"Расследование еще не закончено. Мы ждем, когда о результатах расследования будет рассказано в совете безопасности, тогда и посмотрим, как поступать дальше", - сказал Биричевский, комментируя вопрос о возможном требовании компенсации.

Напомним, газопроводы Nord Stream и Nord Stream-2, соединяющие Россию с Германией по Балтийскому морю, серьезно пострадали после серии взрывов в сентябре 2022 года.

Расследование этого инцидента проводят Дания, Швеция и Германия, страны единогласны, что произошедшее - диверсия.

Москва ранее неоднократно заявляла, что эти взрывы реализовали страны Запада, об этой версии ни раз заявлял и президент России Владимир Путин, однако никаких доказательств этого так и не было предоставлено. В свою очередь Вашингтон и страны Запада свою причастность к произошедшему отрицают.

Россия хочет взыскать с Запада компенсацию "за ущерб, вызванный подрывом газопроводов".

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