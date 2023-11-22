Латвия начала консультации о выдвижении своего кандидата на пост генсека НАТО

Силиня пояснила, что процедура выбора руководителя НАТО не является строго регламентированной. В настоящее время начаты неофициальные переговоры на уровне послов стран НАТО, которых Латвия проинформировала о том, что у нее есть кандидат на пост генсека.

Премьер-министр отметила, что Латвия никогда не выдвигала своего кандидата на пост руководителя альянса, и для страны это новый опыт.

"Мы будем искать поддержку и смотреть - если у нас будут возможности и ясный процесс, мы примем официальное решение о выдвижении кандидата", - сказала Силиня.

Она считает, что Латвия может официально выдвинуть кандидата на пост генсека НАТО, поскольку "у нас имеется сильный кандидат" и ни одна из новых стран-членов альянса еще не возглавляла организацию. Премьер отметила, что у Кариньша хороший опыт управления государством, есть опыт работы в Европарламенте и понимание международных процессов.

Также Силиня отметила, что для стран Балтии было бы большим достижением, если бы во главе НАТО встал представитель любой из трех стран.

Полномочия нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.