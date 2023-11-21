Эксперт: может ли Кариньш занять пост генсека НАТО?

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш является подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО, но больше шансов занять эту должность у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, считает директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
Он положительно оценил, что в Латвии есть люди, готовые и достойные баллотироваться на такие должности. Марис Анджанс напомнил, что, например, бывшая президент Вайра Вике-Фрейберга когда-то баллотировалась на пост генерального секретаря ООН.
"Если Кариньш добьется успеха, это будет высшим достижением для Латвии. Похвально, что министр иностранных дел готов выдвинуть свою кандидатуру, но я не думаю, что он получит эту должность, потому что конкуренция слишком сильна. Кариньш хороший и подходящий кандидат, но шансов у премьер-министра Эстонии больше", - сказал Марис Анджанс.
Директор Центра геополитических исследований отметил, что имя Каллас упоминалось в связи с постом генсека НАТО еще летом, когда странам не удалось согласовать новую кандидатуру, а срок полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга был продлен до октября следующего года.
"У Каллас есть ряд преимуществ, в том числе и то, что она женщина. Этот пост никогда не занимала женщина. Премьер-министр Эстонии уже довольно давно формально и неформально продолжает свою предвыборную кампанию. Недавно она посетила Вашингтон, где было проведено множество встреч и интервью", - рассказал эксперт.
Анджанс подчеркнул, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является не менее сильным кандидатом на пост генсека НАТО. Летом в качестве потенциального кандидата упоминалась и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая выбыла из гонки, не получив достаточной поддержки.
На вопрос, не будет ли у представителя стран Балтии больше шансов занять пост, если Литва, Эстония и Латвия договорятся об одном кандидате, Анджанс подчеркнул, что, как только станет понятно у кого из кандидатов больше шансов получить этот пост, то страны Балтии объединятся в поддержке одного кандидата.
По мнению эксперта, не так уж и плохо, что есть два кандидата от стран Балтии, ведь Каллас более популярна за рубежом, чем в Эстонии. Например, появилась информация, что логистическая компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра, во время войны продолжала осуществлять перевозки в Россию.
"У Кариньша нет такой истории. Как только начнется самый напряженный этап отбора, нельзя исключать, что всплывут еще какие-то откровения из Эстонии. На мой взгляд, именно поэтому хорошо, что есть еще один кандидат из стран Балтии. Я не уверен, что на данный момент поддержка всех стран Балтии одного кандидата, что-то изменит для него.
В каком-то смысле оба кандидата похожи на друг на друга, потому что это история не о не только о личностях, но и о том, что эту должность можно доверить одному из так называемых "новых государств-членов",
и в каком направлении поворачивается НАТО. Как бы парадоксально это ни звучало, обе кандидатуры усиливают друг друга", - сказал эксперт.
На вопрос о том, что Кариньш менее известен на международной арене, чем Каллас, эксперт ответил отрицательно. Он подчеркнул, что нынешний министр иностранных дел пользуется уважением среди международной элиты, принимающей решения. Он заслужил это многолетней работой - четыре года был премьер-министром, десять лет - депутатом Европарламента, а до этого занимал пост министра экономики.
"Однако надо сказать, что Каллас более узнаваема. Она видна, у нее часто интересные и сильные высказывания. На мой взгляд, среди лидеров стран Балтии - как премьер-министров, так и президентов - эстонский премьер обладает наибольшей известностью", - сказал эксперт.
Уже сообщалось, что министр иностранных дел Кришьянис Кариньш выразил готовность баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО. Об этом сообщал Bloomberg.
"Если бы Латвия приняла решение баллотироваться на должность генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к соревнованию", - цитирует агентство Bloomberg сообщение, полученное от представителя Кариньша.
В заявлении говорится, что Кариньш мог бы предложить "внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию российской угрозы, твердой позиции по украинскому вопросу и доказанным успехам по достижению международного консенсуса".
"Геополитическая ситуация и характер вызовов, связанных с Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства", - говорится в заявлении Кариньша, где также отмечается, что под его руководством "Латвия последовательно достигла и перевыполнила план расходов на оборону в размере 2% [от валового внутреннего продукта]".
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