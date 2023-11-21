Эксперт: может ли Кариньш занять пост генсека НАТО?

и в каком направлении поворачивается НАТО. Как бы парадоксально это ни звучало, обе кандидатуры усиливают друг друга", - сказал эксперт.

На вопрос о том, что Кариньш менее известен на международной арене, чем Каллас, эксперт ответил отрицательно. Он подчеркнул, что нынешний министр иностранных дел пользуется уважением среди международной элиты, принимающей решения. Он заслужил это многолетней работой - четыре года был премьер-министром, десять лет - депутатом Европарламента, а до этого занимал пост министра экономики.

"Однако надо сказать, что Каллас более узнаваема. Она видна, у нее часто интересные и сильные высказывания. На мой взгляд, среди лидеров стран Балтии - как премьер-министров, так и президентов - эстонский премьер обладает наибольшей известностью", - сказал эксперт.

Уже сообщалось, что министр иностранных дел Кришьянис Кариньш выразил готовность баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО. Об этом сообщал Bloomberg.

"Если бы Латвия приняла решение баллотироваться на должность генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к соревнованию", - цитирует агентство Bloomberg сообщение, полученное от представителя Кариньша.

В заявлении говорится, что Кариньш мог бы предложить "внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию российской угрозы, твердой позиции по украинскому вопросу и доказанным успехам по достижению международного консенсуса".

"Геополитическая ситуация и характер вызовов, связанных с Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства", - говорится в заявлении Кариньша, где также отмечается, что под его руководством "Латвия последовательно достигла и перевыполнила план расходов на оборону в размере 2% [от валового внутреннего продукта]".