В Видземе в результате ДТП погиб пешеход

Пострадали в авариях десять человек, в том числе четыре пешехода, три велосипедиста и один водитель электроскутера.

Во вторник был составлен 401 протокол о различных нарушениях правил дорожного движения, при этом каждое третье нарушение было связано с превышением скорости. Шесть водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде, в том числе пять человек находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.