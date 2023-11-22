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В Видземе в результате ДТП погиб пешеход

rus.tvnet.lv/LETA
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ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Во вторник, 21 ноября, в Видземе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, сообщает Государственная полиция.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия.

Пострадали в авариях десять человек, в том числе четыре пешехода, три велосипедиста и один водитель электроскутера.

Во вторник был составлен 401 протокол о различных нарушениях правил дорожного движения, при этом каждое третье нарушение было связано с превышением скорости. Шесть водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде, в том числе пять человек находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

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