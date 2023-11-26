Президент страны Эдгар Ринкевич объявил, что после праздника 18 ноября он внесет в Сейм законодательную инициативу о необходимости требовать допуска к государственной тайне для руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров, чтобы они могли выполнять свои обязанности. Инициатива кажется настолько самоочевидной, что непонятно только, почему такое требование не было выдвинуто гораздо раньше.

Президент отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину стало ясно, что критически важные объекты гражданской инфраструктуры были и остаются одними из основных объектов атак. Также Россия уже давно собирает разведывательную информацию об управлении административными территориями и субъектах, участвующих в гражданской обороне.

Аналогичным образом, критически важная гражданская инфраструктура нашей страны, военно-гражданское сотрудничество и организации, занимающиеся гражданской обороной, являются давними целями российских спецслужб, информация о которых собирается в течение длительного времени.

"В сегодняшних геополитических условиях, когда Россия продолжает полномасштабное военное вторжение в Украину, немыслимо, чтобы руководство органов местного самоуправления не смогло выполнить законные требования для получения доступа к государственной тайне и возможности оперировать защищенной информацией.

Наконец, нет обоснованных опасений, что предоставление допуска к гостайне является субъективным процессом. Причины отказа разъясняются самому лицу, решения органов госбезопасности могут быть обжалованы в генеральной прокуратуре и в суде, что обеспечивает необходимую объективность и баланс в этом вопросе", - заявил Ринкевич.