В больницах продолжает расти число пациентов с Covid-19; выросло и число умерших

Число умерших увеличилось до 17 человек за неделю по сравнению с 11 неделю назад. Возраст умерших составлял от 40 до 90 лет. Как минимум в двух случаях основным диагнозом был Covid-19. Однако следует помнить, что Covid-19 значительно усугубляет уже имеющиеся хронические заболевания, которые требуют госпитализации и могут привести к смерти.