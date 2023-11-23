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Видео ⟩ Драка в магазине в Кенгарагсе. Агрессор пытался задушить мужчину

rus.tvnet.lv
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Драка в магазине
Драка в магазине Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В магазине в Кенгарагсе произошла драка. Потерпевший рассказал, что на него напал пьяный мужчина и пытался задушить, передает Degpunktā.

"Мы закрываемся в десять вечера. Он сидел внутри с другим мужчиной, но тот ушел домой. Тогда мужчина разозлился. Он зашел внутрь магазина и сказал, что хочет со мной подраться...

Он ударил меня ногой, а потом попытался убить. Я пытался ударить его по голове и попасть пальцем в глаз, потому что он хотел меня задушить.

Я вырвался и побежал через магазин, но он снова и снова пытался меня ударить... Я кричал, что хватит, и он остановился. Я быстро вышел и побежал в ближайшее отделение полиции", - рассказывает владелец магазина.

Мужчина рассказал правоохранителям, что пока он бежал за помощью, у агрессивно настроенного мужчины возникли разногласия со сторонником Украины, который оказался возле магазина.

Полиция нашла агрессора рядом с магазином.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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