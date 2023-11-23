В четверг продолжатся осадки, возможна гроза

В четверг, 23 ноября, в Латвии с перерывами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а на востоке страны основную часть осадков составит снег, прогнозируют синоптики.
Во многих местах выпадут интенсивные осадки, во второй половине дня и вечером местами возможны гроза и град.
Условия проезда днем улучшатся, однако местами в восточных краях они осложнятся еще в большей степени.
Юго-западный ветер стихнет, но во второй половине дня в Курземе и вечером в других местах страны усилится западный ветер, на южном побережье Курземе его скорость в порывах достигнет 23 метров в секунду.
❄️ Ceturtdienas agrā rītā daudzviet ir izveidojusies sniega sega. Līdz plkst. 06.00 visvairāk sasnidzis Siguldā, tur 12 cm, Skrīveros 8 cm, Madonā 6 cm dziļš sniegs.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 23, 2023
! Jāņem vērā, ka, pūšot brāzmainam vējam, sniega segas biezums vietām var atšķirties.
23. novembra sniegotais rīts Rīgā https://t.co/ElDBBI0vZN— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 23, 2023
Максимальная температура воздуха составит от нуля градусов на востоке страны до +9 на южном побережье Курземе.
В Риге временами будут идти дожди, возможны мокрый снег, град и усиление осадков, а также гроза. Юго-западный ветер ослабеет, а вечером возможны порывы западного ветра до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +4 градусов.
Галерея: Первый снег в Риге
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