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В четверг продолжатся осадки, возможна гроза

rus.tvnet.lv/LETA
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Снег
Снег Фото: Jānis Škapars / TVNET

В четверг, 23 ноября, в Латвии с перерывами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а на востоке страны основную часть осадков составит снег, прогнозируют синоптики.

Во многих местах выпадут интенсивные осадки, во второй половине дня и вечером местами возможны гроза и град.

Условия проезда днем улучшатся, однако местами в восточных краях они осложнятся еще в большей степени.

Юго-западный ветер стихнет, но во второй половине дня в Курземе и вечером в других местах страны усилится западный ветер, на южном побережье Курземе его скорость в порывах достигнет 23 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от нуля градусов на востоке страны до +9 на южном побережье Курземе.

В Риге временами будут идти дожди, возможны мокрый снег, град и усиление осадков, а также гроза. Юго-западный ветер ослабеет, а вечером возможны порывы западного ветра до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +4 градусов.

Галерея: Первый снег в Риге

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