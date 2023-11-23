В четверг продолжатся осадки, возможна гроза

Во многих местах выпадут интенсивные осадки, во второй половине дня и вечером местами возможны гроза и град.

Условия проезда днем улучшатся, однако местами в восточных краях они осложнятся еще в большей степени.

Юго-западный ветер стихнет, но во второй половине дня в Курземе и вечером в других местах страны усилится западный ветер, на южном побережье Курземе его скорость в порывах достигнет 23 метров в секунду.

❄️ Ceturtdienas agrā rītā daudzviet ir izveidojusies sniega sega. Līdz plkst. 06.00 visvairāk sasnidzis Siguldā, tur 12 cm, Skrīveros 8 cm, Madonā 6 cm dziļš sniegs.



! Jāņem vērā, ka, pūšot brāzmainam vējam, sniega segas biezums vietām var atšķirties. — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 23, 2023

Максимальная температура воздуха составит от нуля градусов на востоке страны до +9 на южном побережье Курземе.

В Риге временами будут идти дожди, возможны мокрый снег, град и усиление осадков, а также гроза. Юго-западный ветер ослабеет, а вечером возможны порывы западного ветра до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +4 градусов.

Галерея: Первый снег в Риге