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Видео ⟩ Серьезная авария на улице Деглава: столкнулись четыре автомобиля

rus.tvnet.lv
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Автомобиль после аварии
Автомобиль после аварии Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером в среду, 22 ноября, в Риге произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате чего на месте происшествия образовалась пробка.

На опубликованном Sadursme.lv видео можно увидеть, что в аварию попали четыре автомобиля, один из них серьезно поврежден.

Возможно, что одна из машин впереди внезапно резко затормозила. Также есть версия, что водитель разбившегося автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию.

В комментариях под опубликованным видео несколько человек выдвигают такие версии, как использование телефона за рулем автомобиля или неподходящие шины.

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