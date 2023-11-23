Видео ⟩ Серьезная авария на улице Деглава: столкнулись четыре автомобиля

Вечером в среду, 22 ноября, в Риге произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате чего на месте происшествия образовалась пробка.
На опубликованном Sadursme.lv видео можно увидеть, что в аварию попали четыре автомобиля, один из них серьезно поврежден.
Возможно, что одна из машин впереди внезапно резко затормозила. Также есть версия, что водитель разбившегося автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию.
В комментариях под опубликованным видео несколько человек выдвигают такие версии, как использование телефона за рулем автомобиля или неподходящие шины.
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