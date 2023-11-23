Видео ⟩ Серьезная авария на улице Деглава: столкнулись четыре автомобиля

На опубликованном Sadursme.lv видео можно увидеть, что в аварию попали четыре автомобиля, один из них серьезно поврежден.

Возможно, что одна из машин впереди внезапно резко затормозила. Также есть версия, что водитель разбившегося автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию.

В комментариях под опубликованным видео несколько человек выдвигают такие версии, как использование телефона за рулем автомобиля или неподходящие шины.