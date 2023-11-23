Видео ⟩ Под Саласпилсом ДТП с участием нескольких автомобилей

Esam prātīgi uz ceļiem pic.twitter.com/DB1mElgtaV — Jānis Alksnis (@JaanisAlksnis) November 23, 2023

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На видео, автором которого является Янис Алкснис, видно, что в аварию попали как минимум шесть автомобилей. Два из них вылетели с дороги.

Уже сообщалось, что в четверг, 23 ноября, затруднены условия движения по главным государственным автодорогам: на Таллиннском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) на участке от Мурьяни до Стренчи, на Рижской окружной дороге в направлениях Балтэзерс - Саулкалне (А4) и Саласпилс - Бабите (А5), на Даугавпилсском шоссе (А6), Бауском шоссе (А7), Елгавском шоссе (А8), Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Калвене, на Вентспилсском шоссе (А10), на автодороге А12 Екабпилс - Резекне - Лудза - граница с Россией (Терехово), на автодороге А13 граница с Россией (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - литовская граница (Медуми), на Даугавпилсской окружной дороге (А14), Резекненской окружной дороге (А15), государственной региональной автомобильной дороге Тинужи - Кокнесе (P80).

На региональных автодорогах затруднено движение по всей Латвии, за исключением окрестностей Валки.

В четверг утром в Латвии зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В период с 6:00 до 10:30 зарегистрировано 57 ДТП без пострадавших и четыре с пострадавшими.

Так, в Цодской волости Бауского края произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. По имеющейся в распоряжении полиции первоначальной информации, в ДТП пострадало одно лицо, которое было доставлено в медучреждение.

Полиция призывает водителей выбирать скорость и дистанцию движения в соответствии с погодными условиями.