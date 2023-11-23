Актриса Лелде Дреймане преподнесла Джону Малковичу особый подарок

Как известно, Дреймане принимала участие в спектакле "Леопольдштадт" под руководством Малковича.

"Когда приближалась премьера, я знала, что хочу ему [Малковичу] что-то подарить. Я за кулисами заметила, что на столе лежат пончики", - сказала Дреймане.

Первой ее идеей было подарить их детям-участникам постановки, но потом ей пришла в голову идея подарить их также самому Малковичу. "Я знала, что хочу подарить что-то, где моя любимая его цитата : "Каждый, кто что-то делает, что-то привносит в это" (...) На каждый пончик по слову!" - рассказала Лелде.

Она сделала подарок во время антракта премьеры. "Он рад, я рада - вот так!" - поделилась артистка.

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