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Актриса Лелде Дреймане преподнесла Джону Малковичу особый подарок

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Лелде Дреймане и Джон Малкович
Лелде Дреймане и Джон Малкович Фото: LETA/TVNET kolāža

Актриса Лелде Дреймане в программе "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) рассказала, какой подарок сделала режиссеру и голливудской звезде Джону Малковичу. 

Как известно, Дреймане принимала участие в спектакле "Леопольдштадт" под руководством Малковича. 

"Когда приближалась премьера, я знала, что хочу ему [Малковичу] что-то подарить. Я за кулисами заметила, что на столе лежат пончики", - сказала Дреймане. 

Первой ее идеей было подарить их детям-участникам постановки, но потом ей пришла в голову идея подарить их также самому Малковичу. "Я знала, что хочу подарить что-то, где моя любимая его цитата : "Каждый, кто что-то делает, что-то привносит в это" (...) На каждый пончик по слову!" - рассказала Лелде. 

Она сделала подарок во время антракта премьеры. "Он рад, я рада - вот так!" - поделилась артистка. 

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