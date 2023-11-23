Комитет Рижской думы поддержал переименование Пушкинского лицея

Новое название лицей получит в 1 сентября 2024 года.

Окончательное решение об изменении названия лицея должно быть принято на заседании Рижской думы.

Ранее сообщалось, что глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина в своем Facebook написала, что принято решение о переименовании Пушкинского лицея.

По словам Лаймы Гейкиной, родители, ученики и учителя поддержали идею о переименовании лицея в лицей Броце или лицей И.К.Броце.

"Очень приятно, что после призывав комитета Рижской думы Пушкинский лицей развернул дискуссию, и и ученики, учителя и родители пришли к согласию относительно нового названия школы.

Школа предлагает назвать лицей в честь И.К. Броце: лицей Броце или лицей И.К.Броце. В ближайшее время я обращусь с просьбой утвердить новое название школы", - написала политик.

Иоганн Кристоф Бротце - лифляндский педагог, историк и этнограф. Он родился в 1742 году в Герлице. Учился в Лейпцигском и Виттенбергском университетах.

С 1769 года преподаватель Императорского лицея в Риге, впоследствии его ректор и старший преподаватель. Умер в Риге 4 (16) августа 1823 года.

Известен благодаря своему труду, в котором тщательно описал и зарисовал лифляндские поместья, замки, мосты, церкви, общественные здания и их обитателей.

Наряду с обязанностями учителя Бротце собирал исторические материалы. Рисунки и описания людей, строений, гербов, городских планов Бротце собраны в десятитомнике "Монумент".

Значительное место в этом труде отведено Риге. Вклад Бротце в изучение истории Риги остается непревзойденным, многие из нарисованных им объектов и документов со временем были уничтожены или пропали, и сведения о них сохранились только в рисунках и описаниях Бротце.