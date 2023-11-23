Журналист RUS TVNET пострадал, защищая мигрантов

По словам Тимофеева, вечером 22 ноября в 19-м троллейбусе один нетрезвый мужчина "налетел на трех непальцев". Андрей встал на их защиту, но сам "получил кулаком в висок".

Журналист RUS TVNET сдерживал мужчину, пока тот пытался добраться до мигрантов. Больше никто из пассажиров на защиту не встал.

Приехавшая муниципальная полиция задержала агрессора. Сам Андрей сегодня, 23 ноября, обратился в медицинское учреждение для снятия побоев.

Редакция RUS TVNET желает своему коллеге скорейшего выздоровления и гордится, что он работает с нами.