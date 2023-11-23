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Журналист RUS TVNET пострадал, защищая мигрантов

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Полиция и неотложная помощь, приехавшие на место преступления.
Полиция и неотложная помощь, приехавшие на место преступления. Фото: Facebook/Андрей Тимофеев

Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев пострадал, защищая мигрантов от агрессивного местного жителя.

По словам Тимофеева, вечером 22 ноября в 19-м троллейбусе один нетрезвый мужчина "налетел на трех непальцев". Андрей встал на их защиту, но сам "получил кулаком в висок".

Журналист RUS TVNET сдерживал мужчину, пока тот пытался добраться до мигрантов. Больше никто из пассажиров на защиту не встал.

Приехавшая муниципальная полиция задержала агрессора. Сам Андрей сегодня, 23 ноября, обратился в медицинское учреждение для снятия побоев.

Редакция RUS TVNET желает своему коллеге скорейшего выздоровления и гордится, что он работает с нами.

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