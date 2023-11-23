Из Вильнюсского университета украли ценные книги XIX века стоимостью 440 тысяч евро

В беседе с журналистами Науседа выразил возмущение такой кражей и подчеркнул, что "такие вещи нужно сурово наказывать".

Прокуратура Литвы, расследующая кражу, сообщила в четверг информационному агентству BNS, что в ходе досудебного расследования выяснилось, что 11-17 мая из нескольких читальных залов Вильнюсского университета было похищено несколько книг на русском языке, имеющих большую историческую и культурную ценностью. Среди книг - произведения Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

Общая стоимость похищенных книг оценивается примерно в 440 000 евро, заявила прокуратура.

Эксперты уверены, что похищенные книги попали в Россию, где как минимум некоторые из них были проданы на спешно организованных аукционах.

За последние два года в Польше и странах Балтии было украдено литературы XIX века на русском языке на миллионы евро. Воры заменили оригинальные ценные книги подделками.