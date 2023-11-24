Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Договоренность о временном прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 6.00 (7.00 по Риге) в пятницу, 24 ноября. Предполагается, что перемирие продлится четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных - женщин и несовершеннолетних.

Согласно соглашению, достигнутому при посредничестве Катара, первые 13 заложников, находящиеся в руках террористической организации ХАМАС будут освобождены в 17.00 мск. Израиль подтвердил получение предварительного списка имен заложников, освобождаемых в пятницу.

Сколько палестинских заложников будут освобождены в этот день, не сообщается. Телеканал CNN со ссылкой на незваного израильского чиновника сообщил, что речь идет о 39 человеках. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Перемирие может быть продлено еще на шесть дней