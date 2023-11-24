Авария по дороге в Болдераю: внесены изменения в маршруты автобусов

Как сообщили RUS TVNET очевидцы, на упомянутом перекрестке у тягача оторвался задний мост, и он заблокировал движение по одной полосе.

По информации предприятия Rīgas satiksme, сначала движение транспорта встало полностью, однако затем было возобновлено по направлению в центр города. Автобусы курсируют с опозданием, возникли пробки.

Из-за аварии было принято решение изменить маршрут автобусов по направлению в Даугавгриву - по информации Rīgas satiksme, автобусы 3-го и 30-го маршрутов пропускают остановку "Улица Силикату" - они курсируют по улице Межрозишу, далее по Стурманю и дальше по маршруту.

В свою очередь, автобусы 36-го и 56-го маршрутов по направлению в Даугавгриву курсируют по улице Силикату, далее по Финиеру, Гобас, Стурманю и дальше по маршруту.