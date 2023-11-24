Близкие Ритупса отозвали заявление о его исчезновении

"Мы превратили его в Лабораторию будущего - создав там храм муз искусства, архитектуры и дизайна, и, следуя Карлису Скалбе, посеяв ростки Храма Свободы. И то, и другое - медленно превращая журнал в дом, ничего не отнимая у журнала. Превращая его в дом через разговоры. В этом доме происходило много разговоров, которые вы, возможно, когда-нибудь увидите и услышите", - говорит человек в видеоролике.

В последнее время тематика журнала Rīgas Laiks пронизана упоминаниями о грибах, особенно о мухоморах. В следующем повествовании герой видео объясняет эту тенденцию.

"Чтобы привлечь внимание всего мира к тому, что мы делаем в Доме дураков Rīgas Laiks, бывшем ЦК Коммунистической партии, бывшем Всемирном торговом центре, который недавно собирались снести, мы, следуя сказке Карлиса Скалбе "15", посеяли мухоморы. Мы посеяли их над Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Берлином, Римом, Иерусалимом и над Цесисом, откуда первый красный мухомор Rīgas Laiks поднялся в стратосферу и вернулся в район Гулбене. Учитесь у грибов! Вся власть дуракам, вся слава дуракам, все деньги дуракам, все удовольствия дуракам - работу всем остальным!" - добавляет в конце фигура в маске.

Журнал Rīgas Laiks - неспециализированный журнал на латышском языке, регулярно издается с ноября 1993 года. Его издателем является SIA Rīgas Laiks. Главный редактор - философ, публицист и режиссер Улдис Тиронс. Журнал выходит раз в месяц, а также доступен в электронном виде.