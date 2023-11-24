Украинские беженцы по-прежнему приезжают в Латвию. Насколько велик поток сейчас?

Учитывая, что Латвия специально не удерживает у себя граждан Украины и их передвижение свободное, совершенно точная информация о количестве граждан Украины, находящихся в Латвии, отсутствует.

Чуть более 46 000 украинцев зарегистрированы для получения статуса временной защиты. К четвергу 32 927 украинцев зарегистрировались как активные в латвийских самоуправлениях и обратились за помощью. Из них 38% составляют мужчины, 62% - женщины. Большинство из них зарегистрированы в Риге, Лиепае, Лудзе и Даугавпилсе.

В этом году из Регистра физических лиц исключено 3130 записей о предоставлении временной защиты. Это означает, что украинцы вернулись в Украину или нашли убежище в другой европейской стране.

В настоящее время при поддержке муниципалитетов размещено 3117 человек, имеется 688 свободных спальных мест.

В этом году внешнюю границу Латвии пересекли 98 886 граждан Украины, большинство из них - транзитом. Примерно 80% пересекли границу с Россией.

С 1 января этого года всем гражданам Украины выдается вид на жительство сроком на два года. В этом году выдано 19 611 ВНЖ.

По международным данным, после вторжения России Украину покинули около девяти миллионов украинцев. В странах ЕС зарегистрировано 4 135 974 получателей временной защиты. Почти половина из них находится в двух странах - Германии и Польше.

В четверг Сейм продлил расширенную поддержку жителей Украины в Латвии до конца 2024 года.