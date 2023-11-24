В субботу Латвию накроют сильные снегопады

День будет преимущественно облачным, местами с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, на побережье - мокрый снег и дождь, в отдельных регионах - сильный снегопад.

На дорогах будет скользко, а во время снегопада ухудшится видимость.

Ожидается слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит -1...-6 градусов, на побережье - около 0 градусов.

В Риге в субботу будет преимущественно облачно. Временами ожидается снег, мокрый снег, а температура воздуха не превысит 0...-2 градуса.

Галерея: Снег в Риге