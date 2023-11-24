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В субботу Латвию накроют сильные снегопады

rus.tvnet.lv/LETA
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Уборка снега зимой.
Уборка снега зимой. Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 25 ноября, в отдельных регионах Латвии ожидается сильный снегопад, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет преимущественно облачным, местами с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, на побережье - мокрый снег и дождь, в отдельных регионах - сильный снегопад.

На дорогах будет скользко, а во время снегопада ухудшится видимость.

Ожидается слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит -1...-6 градусов, на побережье - около 0 градусов.

В Риге в субботу будет преимущественно облачно. Временами ожидается снег, мокрый снег, а температура воздуха не превысит 0...-2 градуса.

Галерея: Снег в Риге

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