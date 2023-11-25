Снег и лед: на дорогах Латвии затруднено движение

Из-за снега и гололеда затруднено движение по дорогам на большей части территории Латвии утром в субботу, 25 ноября, сообщили представители VSIA Latvijas valsts ceļi.
Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 108 единиц зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.
Из основных дорог движение затруднено на Таллиннском шоссе (А1) на участке от Берги до Туи, на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Лигатне и от поворота Раунас до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) на участке от Мурьяни до Браславского моста и от Сталбе до Валки, на всем участке Рижской объездной дороги (Балтэзерс - Саулкалне) (А4), на трассе Саласпилс - Бабите (А5), а также на Даугавпилсском шоссе (А6).
🥶Tuvākajā diennaktī vējš iegriezīsies no ziemeļiem un pie mums ieplūdīs auksta gaisa masa. Aukstam gaisam virzoties pāri relatīvi siltajiem Rīgas līča ūdeņiem aktivizēsies visai spēcīgs līča efekts.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) November 24, 2023
🌨️Uz dienvidiem no Rīgas līča līdz rītdienas (25.11.) vēlam vakaram lokāli var… pic.twitter.com/xptB3dlYoe
Также на главных дорогах страны затруднено движение на Бауском шоссе (А7) на участке от Кекавский объездной дороги до Дзимтмиса, на Елгавском шоссе (А8) на участке от Риги до Олайне, на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Лиепаи, на всем протяжении Вентспилсского шоссе (А10), на автодороге Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - Граница Литвы (Медуми) (А13), на Даугавпилсской объездной дороге (А14), на Резекненской объездной дороге (А15) и на государственной региональной автодороге Тинужи - Кокнесе (Р80).
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски.
Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке: сначала главные, затем региональные, а затем дороги местного значения.
Представители Latvijas valsts ceļi напоминают, что во время снегопада слой снега образуется повторно, поэтому необходимо планировать дополнительное время в дороге. Важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию до впереди идущих автомобилей.
Жителей призывают сообщать Latvijas valsts ceļi о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 800 055 55, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях.
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