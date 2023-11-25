Снег и лед: на дорогах Латвии затруднено движение

Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 108 единиц зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Из основных дорог движение затруднено на Таллиннском шоссе (А1) на участке от Берги до Туи, на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Лигатне и от поворота Раунас до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) на участке от Мурьяни до Браславского моста и от Сталбе до Валки, на всем участке Рижской объездной дороги (Балтэзерс - Саулкалне) (А4), на трассе Саласпилс - Бабите (А5), а также на Даугавпилсском шоссе (А6).

🥶Tuvākajā diennaktī vējš iegriezīsies no ziemeļiem un pie mums ieplūdīs auksta gaisa masa. Aukstam gaisam virzoties pāri relatīvi siltajiem Rīgas līča ūdeņiem aktivizēsies visai spēcīgs līča efekts.



🌨️Uz dienvidiem no Rīgas līča līdz rītdienas (25.11.) vēlam vakaram lokāli var… pic.twitter.com/xptB3dlYoe — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) November 24, 2023