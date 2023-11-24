Фото ⟩ В аварии на Сигулдском шоссе пострадали два человека

Вечером в пятницу, 24 ноября, на 49-50-м километре Сигулдского шоссе (А2) произошла авария, из-за чего движение транспорта было полностью перекрыто, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). На месте работали как пожарные, так и сотрудники полиции. Около 17:00 движение на месте происшествия было восстановлено.