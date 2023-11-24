Фото ⟩ В аварии на Сигулдском шоссе пострадали два человека

Вечером в пятницу, 24 ноября, на 49-50-м километре Сигулдского шоссе (А2) произошла авария, из-за чего движение транспорта было полностью перекрыто, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). На месте работали как пожарные, так и сотрудники полиции. Около 17:00 движение на месте происшествия было восстановлено.
В Госполиции заявили, что произошло столкновение трех легковых автомобилей,
по имеющимся в полиции данным, пострадали два человека, один из которых доставлен в медицинское учреждение.
Около 17:00 очевидцы в социальных сетях сообщили, что последствия ДТП устранены, а на месте происшествия восстановлено движение транспорта.
Vidzemes šoseja Siguldā starp Viada benzīntanku un “Šokolādi” slēgta.— Visvaldis Gercāns (@VisisG) November 24, 2023
Divu vieglo auto avārija.
T pāriet mīnusos. pic.twitter.com/xSK8Jnu3cg
Ранее сообщалось, что место аварии можно было объехать по региональной дороге В96 и улице Кална.
‼️📷Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Siguldas šosejas (A2, 49. -50. km). Satiksme bloķēta , informē@ugunsdzeseji. Apbraukšana iespējama vieglajām a/m pa V96 un Kalna ielu. pic.twitter.com/7xwvSLvg9g— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 24, 2023
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