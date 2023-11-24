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Фото ⟩ В аварии на Сигулдском шоссе пострадали два человека

rus.tvnet.lv
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Фото: twitter.com

Вечером в пятницу, 24 ноября, на 49-50-м километре Сигулдского шоссе (А2) произошла авария, из-за чего движение транспорта было полностью перекрыто, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). На месте работали как пожарные, так и сотрудники полиции. Около 17:00 движение на месте происшествия было восстановлено.

В Госполиции заявили, что произошло столкновение трех легковых автомобилей,

по имеющимся в полиции данным, пострадали два человека, один из которых доставлен в медицинское учреждение.

Около 17:00 очевидцы в социальных сетях сообщили, что последствия ДТП устранены, а на месте происшествия восстановлено движение транспорта.

Ранее сообщалось, что место аварии можно было объехать по региональной дороге В96 и улице Кална.

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