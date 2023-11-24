Видео ⟩ ХАМАС освободил первых заложников. Израиль выпустил из тюрем 39 палестинских заключенных

Позже стало известно, что боевики ХАМАС отпустили 10 рабочих из Таиланда и одного гражданина Филипин, взятых в плен 7 октября. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на премьер-министр Таиланда Сеттхи Тхависина.

BREAKING: 13 hostages are back in Israel pic.twitter.com/NiXx3mVPTR — Trey Yingst (@TreyYingst) November 24, 2023

Израиль обнародовал список 13 освобожденных сегодня заложников. В списке - четыре ребенка и шесть женщин в возрасте от 72 до 85 лет.

Среди освобожденных оказалась и 76-летняя Хана Кацир, о смерти сообщалось ранее.

VIDEO: Red Cross vehicles driving into Egypt with hostages pic.twitter.com/qGAijTKSf8 — Trey Yingst (@TreyYingst) November 24, 2023

Израильская армия объявила, что все освобожденных заложники находятся на авиабазе Хацерим на юге страны, а еще две заложницы были отправлены напрямую в больницу в центре Израиля.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напомнила, что четыре из тринадцати освобожденных сегодня ХАМАСом израильских заложниц имеют также гражданство Германии.

"Я чувствую невероятное облегчение от того, что 24 заложника только что отпущены из Газы, и среди них - четыре гражданки Германии, и от того, что отец после 49 дней ада, невероятного ужаса, сможет, наконец, обнять двух маленьких дочек и жену", - цитирует Русская служба BBC министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

В свою очередь, Израиль освободил израильских тюрем 39 палестинских заключенных, которые прошли КПП "Бейтуния" возле Рамаллы.

Таким образом, первый этап обмена израильских заложников на палестинских заключенных завершен.

Напомним, что в пятницу утром, 24 ноября, вступило в силу четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС.