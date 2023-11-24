Драма в Кремниевой долине. Как развивался скандал с увольнением главы ChatGPT и при чем здесь сверхмощный ИИ

Но позже выяснилось, что для работы ИИ-систем необходимы гигантские и очень дорогостоящие вычислительные мощности.

Тогда в 2019 году для привлечения инвестиций OpenAI основала коммерческое крыло. С этим были согласны далеко не все в компании: в то время, в частности, ушел Илон Маск.

Главным инвестором в OpenAI стала компания Microsoft, которая вложила миллиарды долларов в обмен на 49% компании.

Чтобы OpenAI оставалась верной своей изначальной гуманистической цели, Альтман организовал в ней необычную корпоративную структуру: небольшой некоммерческий совет директоров следит за работой коммерческого подразделения.

«Совет директоров может меня уволить, мне кажется, это важно», — сказал Альтман изданию Bloomberg в июне.

Как увольняли Альтмана

В результате этот совет директоров действительно уволил его в ходе неожиданного видеозвонка, когда Альтман находился в Лас-Вегасе на гонках «Формулы-1» — как писало издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников компании.

Совет директоров заявил, что Альтман «не был последовательно откровенен в общении с советом директоров», без дальнейших объяснений.

Никаких ответов директора не предоставили и сотрудникам компании, которые потребовали их в течение выходных на срочно организованном собрании. По данным WSJ, правление отказалось отвечать, сославшись на юридические причины.

Зазвучали предположения, что в центре разногласий — дальнейшая коммерциализация OpenAI, с которой не согласен совет директоров, чья роль — следить за поддержанием гуманистической миссии компании.