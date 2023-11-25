Утром в субботу в Марупе загорелся автомобиль

В субботу, незадолго до 6 утра, пожарные получили вызов на улицу Рожлею в Марупе, где загорелся автомобиль, а из-за жара была повреждена стена здания на площади 20 квадратных метров. Из здания эвакуированы четыре человека.

В пятницу, 24 ноября, в 10:01 пожарным поступил вызов в волость Никрацес Кулдигского края, где горел сарай площадью 250 квадратных метров. Пожарные спасли от огня расположенный неподалеку деревянный сарай с техникой, а тушение пожара завершилось почти через четыре часа работы.

За последние сутки в VUGD поступило 46 вызовов, в том числе 11 на пожаротушение, 30 на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.

За минувшие сутки зарегистрировано 182 ДТП, два человека погибли

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 182 дорожно-транспортных происшествия, 21 человек получил травмы, двое погибли, сообщает Госполиция.

В пятницу около 11:20 на съезде с Островного моста на улицу Краста в Риге водитель Opel Astra не справился с управлением автомобилем и врезался в препятствие. Водитель скончался на месте происшествия.

Около 13:40 на 11-м км дороги Рига - Сигулда - граница Эстонии в Брантской волости Смилтенского края водитель грузовика Volvo не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате один человек погиб, а двое с травмами были доставлены в больницы.