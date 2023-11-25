Видео ⟩ До 370 км/ч: телеведущий полетал на созданном в Латвии самолете

История Tarragon началась в 2010 году, когда латвийцы купили самосборный итальянский самолет и поняли, что у него много недостатков. В результате, после привлечения инвестора, они начали работать самостоятельно, и SIA Pelegrin уже более 10 лет производит в Латвии самолеты, заслужившие признание авиационных экспертов во всем мире. В этом году производство Pelegrin выпустило восемь самолетов, в следующем году планируется выпустить еще 10-12.

Все 200 деталей Tarragon производятся в Латвии. Член правления Pelegrin Ингемар Буткевич рассказывает, что с самого начала геометрия плоскостей не изменилась, однако были внесены различные улучшения. Так, начальная мощность самолета составляла 100 лошадиных сил, но в некоторых проектах она достигает даже 200. Разрабатывается и турбомодель Tarragon. Янис Петерсонс, руководитель производства, показал ведущему, как подготавливаются и собираются детали самолета, размеры которых впечатляют.

У Паула также появилась возможность полетать под руководством Ингемара, и ведущий пришел к выводу, что авиация требует концентрации, которая занимает все мысли, отнимает силы и энергию. Самолеты Tarragon маневренны и быстро меняют направление, а их скорость может достигать 370 км/ч.

После полета ведущий пришел к выводу, что Tarragon - это "маленький авиационный Bentley". Как оказалось, он близок к истине - цена такого самолета начинается от 300 000 евро, поэтому они являются прямыми конкурентами суперкаров, но с возможностью летать.

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Статья написана в сотрудничестве с Умным телевидением LMT.

Видео: Сюжет передачи Ātruma cilts (на латышском языке)