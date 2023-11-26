Видео ⟩ Атака дронов на Россию: приостановлена ​​работа двух московских аэропортов

В Туле беспилотник врезался в жилой дом, в трех квартирах разбиты оконные стекла, один человек пострадал, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, добавив, что еще два беспилотника в Тульской области сбиты средствами ПВО.

В Московской области дроны повредили три здания, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. В ходе атаки беспилотника были прерваны посадка и взлет самолетов в московских аэропортах Внуково и Домодедово, сообщают российские СМИ.

Дроны также были сбиты в Брянской и Калужской областях, повреждений нет, заявили губернаторы этих регионов.

В Минобороны России заявили, что всего за ночь в четырех областях средства ПВО сбили 20 беспилотников. Независимого подтверждения количества сбитых дронов нет.

Украинские официальные лица не комментировали новость о ночной атаке, но аналитики отмечают, что она последовала за произошедшей прошлой ночью атакой российских ударных беспилотников на Украину, крупнейшей с начала войны.

В ночь на субботу российские войска запустили на территорию Украины 75 беспилотников "Шахед", в основном в сторону Киева. 71 дрон был сбит украинской ПВО. Это нападение произошло в то время, когда в Киев для поминовения жертв Голодомора и международного саммита по продовольственной безопасности "Зерно из Украины" прибыли несколько иностранных лидеров, в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.