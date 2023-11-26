Сколько штрафов "собрали" фоторадары в этом году?

По данным Государственной полиции, сумма штрафов, наложенных в Латвии в этом году за нарушения скорости, выявленные измерительными приборами без остановки транспортного средства (фоторадарами), составила 15 929 825 евро.
Нарушения скорости без остановки транспортного средства контролируются стационарными камерами Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), мобильными камерами Госполиции, полицейскими машинами без опознавательных знаков с камерой кругового обзора (360 градусов), а также приспособленными для этих целей метеостанциями.
Сумма выплаченных штрафов составляет 12 505 435 евро.
Как сообщалось, по расчетам Министерства внутренних дел (МВД), в ближайшие три года доходы от штрафов за нарушения правил дорожного движения, обнаруженные фоторадарами, могут достигнуть примерно 20 миллионов евро.
В 2024 году таким образом предполагается собрать 8,94 миллиона евро штрафов, в 2025 году - 8,1 миллиона евро, а в 2026 году и далее прогнозируется существенное снижение доходов - 3,3 миллиона евро.
Ранее в бюджетных планах в 2024 году планировалось собрать 7,8 млн евро этих штрафов, в 2025 году - 7 млн евро, а в 2026 году и в дальнейшем - 2,2 млн евро.
МВД подготовило проект постановления правительства, которое предусматривает уточнение суммы поступлений от штрафов. Ожидается увеличение на 1 143 746 евро.
Минтранс планирует ввести запрет на использование водительских прав при превышении скорости более чем на 30 километров в час, сообщила на заседании Совета безопасности дорожного движения (CSDP) директор департамента общественного транспорта Минтранса Анния Новикова.
В настоящее время Законом о дорожном движении предусмотрено, что лишение водительских прав наступает в случае превышения разрешенной скорости на 51-60 километров в час. В этом случае применяется штраф от 240 до 320 евро и запрет на использование прав управления транспортными средствами на три месяца.
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