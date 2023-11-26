Сколько штрафов "собрали" фоторадары в этом году?

Нарушения скорости без остановки транспортного средства контролируются стационарными камерами Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), мобильными камерами Госполиции, полицейскими машинами без опознавательных знаков с камерой кругового обзора (360 градусов), а также приспособленными для этих целей метеостанциями.

Сумма выплаченных штрафов составляет 12 505 435 евро.

Как сообщалось, по расчетам Министерства внутренних дел (МВД), в ближайшие три года доходы от штрафов за нарушения правил дорожного движения, обнаруженные фоторадарами, могут достигнуть примерно 20 миллионов евро.

В 2024 году таким образом предполагается собрать 8,94 миллиона евро штрафов, в 2025 году - 8,1 миллиона евро, а в 2026 году и далее прогнозируется существенное снижение доходов - 3,3 миллиона евро.

Ранее в бюджетных планах в 2024 году планировалось собрать 7,8 млн евро этих штрафов, в 2025 году - 7 млн ​​евро, а в 2026 году и в дальнейшем - 2,2 млн евро.

МВД подготовило проект постановления правительства, которое предусматривает уточнение суммы поступлений от штрафов. Ожидается увеличение на 1 143 746 евро.

Минтранс планирует ввести запрет на использование водительских прав при превышении скорости более чем на 30 километров в час, сообщила на заседании Совета безопасности дорожного движения (CSDP) директор департамента общественного транспорта Минтранса Анния Новикова.

В настоящее время Законом о дорожном движении предусмотрено, что лишение водительских прав наступает в случае превышения разрешенной скорости на 51-60 километров в час. В этом случае применяется штраф от 240 до 320 евро и запрет на использование прав управления транспортными средствами на три месяца.