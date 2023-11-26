Зеленский: союзники передадут Украине военные корабли для защиты "Зернового коридора" в Черном море

Западные союзники предоставят Украине военные корабли для защиты грузовых судов, перевозящих зерно в Черном море, заявил украинский президент Владимир Зеленский, не назвав конкретные страны, которые предоставят военные суда, но подчеркнув, что это вопрос ближайшего будущего.
"Мы договорились с нашими партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности по получению кораблей. Это вопрос ближайшего будущего", - сказал Зеленский на пресс-конференции после международного саммита "Зерно из Украины" в Киеве.
Помимо этого, район Одессы, где расположены порты, будет защищен дополнительными системами ПВО. По словам Зеленского, партнеры уже согласовали соответствующий запрос. "Этот регион скоро будет защищен очень мощной системой ПВО. Нам важны не только корабли, но и люди, которые там живут", - подчеркнул президент. Какие страны окажут эту поддержку, он также не уточнил.
При этом Заленский добавил, что считает создание "зернового коридора" без участия России одним из главных достижений года. По его словам, с Болгарией, Румынией и Турцией существуют "четкие отношения" по поводу использования этого маршрута. Кроме того, с Великобританией заключены контракты на страхование судов, следующих по этому маршруту.
Еврокомиссия, в свою очередь, заявила, что выделит 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры украинских портов, пострадавшей в результате российских ударов. Президент ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти средства должны способствовать дальнейшим поставкам сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.
Она добавила, что в октябре 2023 года Украина экспортировала 4,6 млн тонн зерна, из них 3,6 млн тонн экспортировано морским транспортом и 1 млн тонн - железнодорожным и автомобильным транспортом.
10 августа, примерно через три недели после выхода России из так называемой зерновой сделки, Украина открыла гуманитарный коридор для гражданских судов в Черном море. Маршрут из Одессы проходит по суверенным водам страны и вдоль побережья Румынии и Болгарии, которые являются членами НАТО. Несмотря на это, в ВМС Украины подчеркнули, что "военная и минная угроза со стороны России" все еще существует.
Министерство обороны России заявило, что будет считать корабли, направляющиеся в украинские порты, "законной военной целью". В августе сторожевой корабль "Василий Быков" открыл предупредительный огонь и остановил сухогруз под флагом Палау, направлявшийся в порт Измаил на Дунае для проверки. 9 ноября российская противорадиолокационная ракета Х-31П поразила гражданское судно под либерийским флагом, перевозившее железную руду в Китай. Один человек погиб.
Несмотря на эти инциденты, к 24 ноября коридором воспользовались 153 корабля, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, суда перевезли более 5,6 миллиона тонн зерна и других грузов.
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