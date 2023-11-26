Зеленский: союзники передадут Украине военные корабли для защиты "Зернового коридора" в Черном море

"Мы договорились с нашими партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности по получению кораблей. Это вопрос ближайшего будущего", - сказал Зеленский на пресс-конференции после международного саммита "Зерно из Украины" в Киеве.

Помимо этого, район Одессы, где расположены порты, будет защищен дополнительными системами ПВО. По словам Зеленского, партнеры уже согласовали соответствующий запрос. "Этот регион скоро будет защищен очень мощной системой ПВО. Нам важны не только корабли, но и люди, которые там живут", - подчеркнул президент. Какие страны окажут эту поддержку, он также не уточнил.

При этом Заленский добавил, что считает создание "зернового коридора" без участия России одним из главных достижений года. По его словам, с Болгарией, Румынией и Турцией существуют "четкие отношения" по поводу использования этого маршрута. Кроме того, с Великобританией заключены контракты на страхование судов, следующих по этому маршруту.