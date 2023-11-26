Британская разведка: Россия перебросила системы ПВО из Калининграда в Украину

Такие перемещения воздушного транспорта наблюдались после того, как несколько российских ЗРК С-400 (SA-21 по кодификации НАТО) были уничтожены на оккупированных территориях Украины в конце октября 2023 года.

"Поскольку Калининградская область является западным форпостом России и с трех сторон граничит со странами НАТО, РФ считает ее одним из своих наиболее стратегически уязвимых регионов. Тот факт, что Министерство обороны России, похоже, готово пойти на дополнительный риск, подчеркивает перенапряжение некоторых ключевых сил и возможностей России", - заявили в разведывательной службе.

В сентябре издание "Радио Свобода" сообщало об уничтоженном комплексе С-400 в аннексированном Крыму. В начале октября источник "Украинской службы Би-би-си" сообщил об ударе беспилотниками по "Триумфу" в Белгородской области РФ, подчеркивая, что это второй уничтоженный С-400 за месяц.