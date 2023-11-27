В Риге временно закроют железнодорожный переезд на улице Эзера

В Риге с сегодняшнего дня временно будет закрыт железнодорожный переезд на улице Эзера, свидетельствует сообщение предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) в официальном издании Latvijas vēstnesis.
По информации LDz, железнодорожный переезд будет закрыт до завершения работ по реконструкции, но не дольше, чем до 1 марта 2024 года.
Кроме того, LDz указывает, что изменения происходят в рамках реализации проекта "Модернизация рижского железнодорожного узла на участке Саркандаугава -Мангали - Зиемельблазма" в рамках соглашения между LDz и Рижской думы.
Проект предполагает строительство и электрификацию второго пути на участке Мангали - Зиемельблазма, реконструкцию путей привокзального парка, модернизацию системы сигнализации, строительство двухуровневых пешеходных переходов на два пути.
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